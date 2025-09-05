Bimbo di 4 anni che non vuole stare in piscina con gli amichetti

Una domanda di: Isabella

Ho un figlio di 4 anni, già dallo scorso anno ci sarebbe piaciuto fargli fare qualche attività extrascolastica, come il nuoto per esempio, ma quando lo abbiamo accompagnato alla lezione, o io o il papà, pianti terribili perché lui non vuole stare senza di noi, nonostante tutte le rassicurazioni, non è voluto andare. Abbiamo fatto prove in attività dove c'erano anche i suoi amichetti. Mi sono anche consultata con le maestre che mi hanno detto che sì è un po' sensibile al momento del distacco ma poi è tranquillo, gioca e partecipa alle attività senza problemi e non ravvisano nessun tipo di difficoltà. Io e mio marito trascorriamo molto tempo con lui, mio marito pensa che dovremmo semplicemente aspettare i suoi tempi, io invece ho un po' di pensieri, non tanto adesso perché se non vuole fare nulla pazienza, ma che questa difficoltà possa portarsela in futuro. Se c'è qualcosa che sbagliamo noi come genitori o qualcosa che possiamo fare, ho anche comprato dei libri per affrontare le paure e far crescere l'autostima, ma ad oggi se gli chiedo se vuole fare qualche attività mi dice di no. Ringrazio.