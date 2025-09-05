Bimbo di 4 anni che non vuole stare in piscina con gli amichetti

Dottoressa Angela Raimo A cura di Angela Raimo - Dottoressa specialista in Psichiatria Pubblicato il 05/09/2025 Aggiornato il 05/09/2025

Per ogni bambino c'è un "giusto momento" che è bene attendere evitando forzature.

Una domanda di: Isabella
Ho un figlio di 4 anni, già dallo scorso anno ci sarebbe piaciuto fargli fare qualche attività extrascolastica, come il nuoto per esempio, ma quando lo abbiamo accompagnato alla lezione, o io o il papà, pianti terribili perché lui non vuole stare senza di noi, nonostante tutte le rassicurazioni, non è voluto andare. Abbiamo fatto prove in attività dove c'erano anche i suoi amichetti. Mi sono anche consultata con le maestre che mi hanno detto che sì è un po' sensibile al momento del distacco ma poi è tranquillo, gioca e partecipa alle attività senza problemi e non ravvisano nessun tipo di difficoltà. Io e mio marito trascorriamo molto tempo con lui, mio marito pensa che dovremmo semplicemente aspettare i suoi tempi, io invece ho un po' di pensieri, non tanto adesso perché se non vuole fare nulla pazienza, ma che questa difficoltà possa portarsela in futuro. Se c'è qualcosa che sbagliamo noi come genitori o qualcosa che possiamo fare, ho anche comprato dei libri per affrontare le paure e far crescere l'autostima, ma ad oggi se gli chiedo se vuole fare qualche attività mi dice di no. Ringrazio.

[answer answer=”Cara%20mamma%20Isabella%2C%20%0Aper%20ogni%20bambino%20c’%C3%A8%20un%20%22giusto%20momento%22.%20Per%20il%20suo%20bambino%20evidentemente%20non%20%C3%A8%20ancora%20arrivato%20quello%20di%20fare%20un’attivit%C3%A0%20in%20piscina%20senza%20di%20voi%20e%20questo%20va%20rispettato.%20Non%20vanno%20bene%20le%20forzature%2C%20non%20portano%20a%20nulla%3A%20stare%20in%20acqua%20deve%20essere%20un%20piacere%20non%20un%20incubo.%20Se%20propio%20lei%20ci%20tiene%20potreste%20provare%20ad%20andare%20in%20piscina%20tutti%20e%20tre%2C%20per%20fare%20il%20bagno%20insieme%2C%20fino%20a%20quando%20questo%20bambino%20avr%C3%A0%20acquisito%20una%20buona%20confidenza%20con%20l’acqua.%20Altrimenti%20lasciate%20perdere%2C%20almeno%20per%20adesso.%20Direi%20comunque%20che%20l’atteggiamento%20mentale%20del%20pap%C3%A0%20%C3%A8%20quello%20pi%C3%B9%20appropriato%3A%20attendere%20che%20il%20bambino%20sviluppi%20il%20desiderio%20di%20stare%20in%20piscina%20con%20i%20coetanei.%20Lei%20teme%20gi%C3%A0%20che%20il%20rifiuto%20di%20oggi%20si%20protragga%20nel%20tempo%2C%20ma%20creda%20le%20cose%20non%20stanno%20cos%C3%AC.%20Questa%20ribellione%20vale%20nel%20qui%20e%20ora%3A%20stiamo%20parlando%20di%20un%20bambino%20di%20quattro%20anni%20che%20tra%20l’altro%20alla%20scuola%20materna%20si%20dimostra%20ben%20inserito.%20Il%20mio%20consiglio%20%C3%A8%20di%20scacciare%20qualsiasi%20preoccupazione%20che%20a%20mio%20avviso%20non%20ha%20senso%20di%20sussistere%20e%20di%20godersi%20questa%20meravigliosa%20et%C3%A0%20del%20bambino%20nella%20certezza%20che%20il%20tempo%20in%20cui%20vorr%C3%A0%20staccarsi%20da%20voi%20arriver%C3%A0%20senza%20dubbio%20e%2C%20come%20spesso%20succede%2C%20allora%20potrebbe%20rimpiangere%20quando%20sta%20accadendo.%20Cari%20saluti.

Le domande della settimana

Assenza di un rene scoperta dalla morfologica: che succederà alla nascita?

03/09/2025 Gli Specialisti Rispondono di Dottoressa Elsa Viora

Un bimbo che nasce senza un rene, se non vi sono altre anomalie (malformazioni o patologie cromosomiche o genetiche), può contare su un'aspettativa e una qualità di vita sovrapponibili a quelle della popolazione generale.  »

Puntura di zanzara che lascia il segno più del solito

01/09/2025 Gli Specialisti Rispondono di Dottor Leo Venturelli

Ci sono zanzare la cui puntura causa una risposta maggiore, in più verso la fine dell'estate la pelle dei bambini può reagire in maniera più importante all'attacco degli insetti.  »

Rischio di parto pretermine: può servire il pessario?

01/09/2025 Gli Specialisti Rispondono di Dottoressa Elisa Valmori

Il pessario può evitare che il collo dell'utero si raccorci ulteriormente, un'alternativa più radicale è il cerchiaggio che consiste in una cucitura della cervice che ne impedisce l'apertura fino al parto.   »

Fai la tua domanda agli specialisti
 