Bimbo di 4 anni che suda tantissimo di notte: cosa può essere?

L'eccessiva sudorazione notturna può essere dovuta a una cena troppo ricca di carboidrati, a un ambiente eccessivamente caldo, ma anche solo a una predisposizione individuale influenzata dalla familiarità.
Una domanda di: Maria Mio figlio ha 4 anni e la notte mi suda tantissimo, anche in inverno. Ho parlato anche con il pediatra mi ha detto che è il peso, lui è robusto, ma non troppo. Non riescono a capire...
Leo Venturelli
Cara mamma,
molti bambini sudano per un problema di termoregolazione personale. Non dovrebbe esserci correlazione con il peso corporeo, ma con l'assunzione di calorie superiori al fabbisogno, in particolare nel pasto serale, in caso di cena ricca di carboidrati. Altre cause da mettere in conto quando un bambino suda tanto sono: pigiama pesante o di tessuto sintetico, coperte o piumone eccessivi, attività intensa prima di mettersi a letto. Diverso è se suda e nel contempo russa di notte: in questo caso è bene parlarne col pediatra e/o l'otorino. Se non ci sono problematiche mediche e se anche le condizioni ambientali sono regolari, si può pensare a una predisposizione individuale considerata normale (iperidrosi familiare) che non desta alcuna preoccupazione. Con cordialità.
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L'eccessiva sudorazione notturna può essere dovuta a una cena troppo ricca di carboidrati, a un ambiente eccessivamente caldo, ma anche solo a una predisposizione individuale influenzata dalla familiarità. »
In gravidanza, in particolare a partire dal secondo trimestre, è sconsigliabile assumere i FANS (farmaci antiinfiammatori non steroidei) alla cui categoria appartiene anche il principio attivo ketoprofene. »
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