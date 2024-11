Bimbo di 4 anni che vomita spesso dopo essersi addormentato

Una domanda di: Lorena

Io ho un bambino di 4 anni e spesso in questo periodo succede che si addormenta e vomita la cena. In una settimana può succedere anche 4 volte soprattutto quando mangia pizza e pasta. Mi devo preoccupare?



Roberta Levi Roberta Levi

Gentile signora,

se questa condizione di vomito notturno persiste occorre farlo valutare dal pediatra che potrà procedere agli accertamenti necessari per individuarne la causa .

Il vomito notturno può essere dovuto a cause infettive sia gastrointestinali che di altri distretti, problemi digestivi, cause anatomiche , allergie alimentari, cause metaboliche o psicologiche. Nel caso di cause infettive o metaboliche è associato ad altri sintomi, nel caso di cause anatomiche in genere è’ presente dalla nascita. A volte un pasto molto abbondante o accompagnato dall’ingestione di molta acqua o consumato masticando poco e inghiottendo i bocconi grossi velocemente può provocare una distensione dello stomaco che poi può causare vomito. Ci sono però casi in cui può essere espressione di un disagio emotivo. Con la visita il pediatra riuscirà a valutare tutti questi elementi e potrà procedere se necessario all’esecuzione di esami ematochimici e/o strumentali. In generale, il vomito notturno deve preoccupare quando si associa ad altri sintomi, come compromissione dello stato generale (il bambino è stanco, abbattuto,poco reattivo) o a dolore addominale. Le consiglio comunque di confrontarsi anche con il suo pediatra curante che, a differenza di me, ha modo di visitare il bambino e, cosa non da poco, conosce la sua storia clinica. Cari saluti.

