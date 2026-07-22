Bimbo di 4 anni con alitosi notturna

La respirazione a bocca aperta durante il sonno favorisce la comparsa di un alito cattivo. Il fenomeno va segnalato all'otorinolaringoiatra.
Una domanda di: Irene Mio figlio di 4 anni già da due notti ha un alito rancido come l’odore di vomito ma non ha vomitato perché dorme tranquillo. Lui tende a respirare dalla bocca e ho una visita a breve con otorinolaringoiatra. Mangia tutte le sere intorno alle 19.30 e alle 21.30/22 si addormenta. Non mi ha mai detto di avere male alla pancia o altri sintomi. Da cosa può dipendere? Grazie.
Leo Venturelli
Cara signora,
spesso l'odore "cattivo" (alitosi) che si sente in bocca al bambino dipende da saliva che ristagna in bocca, si secca, per via della respirazione orale, e rilascia composti alifatici, a base di solfuri: sono questi che lei percepisce. Non è detto che dipenda da reflusso o da altre patologie. Certamente la respirazione orale favorisce il problema. In genere l'alitosi sparisce dopo colazione o dopo aver lavato i denti. Segnali questo sintomo all'otorinolaringoiatra. Cordialmente.
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