Bimbo di 4 anni con alitosi notturna

La respirazione a bocca aperta durante il sonno favorisce la comparsa di un alito cattivo. Il fenomeno va segnalato all'otorinolaringoiatra.

Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

Cara signora, spesso l'odore "cattivo" (alitosi) che si sente in bocca al bambino dipende da saliva che ristagna in bocca, si secca, per via della respirazione orale, e rilascia composti alifatici, a base di solfuri: sono questi che lei percepisce. Non è detto che dipenda da reflusso o da altre patologie. Certamente la respirazione orale favorisce il problema. In genere l'alitosi sparisce dopo colazione o dopo aver lavato i denti. Segnali questo sintomo all'otorinolaringoiatra. Cordialmente.

Una domanda di: Irene Mio figlio di 4 anni già da due notti ha un alito rancido come l’odore di vomito ma non ha vomitato perché dorme tranquillo. Lui tende a respirare dalla bocca e ho una visita a breve con otorinolaringoiatra. Mangia tutte le sere intorno alle 19.30 e alle 21.30/22 si addormenta. Non mi ha mai detto di avere male alla pancia o altri sintomi. Da cosa può dipendere? Grazie.

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