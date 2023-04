Bimbo di 4 mesi che evita lo sguardo della mamma (e solo il suo)

Una domanda di: Viviana

Non so se sia qualcosa di negativo, ma mio figlio di 4 mesi evita il mio sguardo, quando lo tengo in braccio io oppure un’altra figura della famiglia. Se mi vede si gira dall’altra parte non mi guarda nemmeno, mentre quando viene tenuto in braccio da qualsiasi altra persona le rivolge tutto il suo interesse guardandola intensamente negli occhi.



Angela Raimo Angela Raimo Cara signora, è all’adulto che spetta impostare e modulare la relazione affettiva con il bambino, non il contrario. La mamma è lei, quindi deve cercare nei suoi atteggiamenti la risposta. Mi sorprende comunque che lei affermi che il bambino guarda gli altri familiari “intensamente”… L’uso di questo avverbio è davvero singolare in quanto a quattro mesi è davvero difficile che un bambino guardi in modo intenso. Mi permetto di dire che forse lei sta attraversando un momento molto difficile, intravedo tra le righe del suo scritto un’ansia mista a malinconia che, a mio avviso, meriterebbe un approfondimento. Forse potrebbe trarre beneficio dall’incontro con uno psicoterapeuta. Con cordialità. Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate. Se non trovi la risposta al tuo quesito, fai la tua domanda ai nostri specialisti. Ti risponderemo prima possibile. Fai una domanda all’esperto