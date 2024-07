Bimbo di 4 mesi che fa meno pipì del solito

Una domanda di: Francesca

Salve, sono due giorni che noto che il mio bambino di quasi 4 mesi non urina spesso come qualche giorno fa. Esempio: ho cambiato il pannolino alle 21.00 adesso sono le 4 del mattino e il bambino non mi ha fatto neanche una pipì: come è possibile? Devo preoccuparmi?



Cara mamma,

in generale l’urina e la sua quantità dipende da quanto un bambino assume come liquidi; a 4 mesi l’alimentazione è ancora esclusivamente lattea per cui può capitare che il piccolo assuma meno latte del solito, oppure che il tipo di clima abbia determinato maggiore sudorazione, che l’altro modo con cui l’organismo disperde liquidi. Consideri questi fattori come cause principali della diminuzione della diuresi. Per questo ricordi sempre nelle giornae calde di porgere più spesso il seno al piccolo o di integrare con acqua la normale alimentazione, se usa il latte formulato. Una persistente diminuzione di urina, fatte salve le considerazioni più sopra esposte, devono essere riferite al pediatra curante per la valutazione della funzionalità renale. Cordialmente.



