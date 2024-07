Bimbo di 4 mesi che mangia pochissimo: cosa può essere?

Una domanda di: Chiara

Buongiorno dottore, sono mamma di un bimbo di 4 mesi e sto avendo problemi riguardo al latte artificiale. Partiamo dal principio. Il bimbo beveva 120 di aptamil 1 ma aveva rigurgito. Il pediatra ha consigliato aptamil conformil ma gli ha provocato stitichezza.. così sono passata al BB milk che gradiva ma provocava stitichezza. Così sotto consiglio del pediatra abbiamo provato novalac as ma il neonato non gradiva e non mangiava.. ora sta mangiando humana 1 ma beve 60 gr volentieri e il resto si dimena e si agita. Potete consigliarmi qualcosa che posso fare? Il bimbo è nato di 2280 e ora pesa 6 kg a 4 mesi. Abbiamo fatto tutte le visite cioè eco reni anche eco cuore, è tutto a posto. Abbiamo fatto esame urine e questo è il risultato, mando foto del referto. Potete consigliarmi qualcosa? Sono disperata: non è possibile che a 4 mesi si sazi con 60 o 50 gr di latte …



Cara signora,

l’appetito a 4 mesi non è sempre uguale in tutti i bambini quindi non è in base al desiderio di mangiare che va valutata la situazione, bensì controllando l’andamento della crescita che ci lascia tranquilli se è almeno 100 grammi la settimana. Un accorgimento per fare in modo che il bambino assuma maggiori quantità di latte è quello di offrirgli le poppate in quantità modesta ma di frequenti: la strategia del “poco e spesso”, insomma. Nel caso del suo piccino, però, abbiamo un risultato delle analisi delle urine che ci dice che c’è in atto un’infezione delle vie urinarie che richiede di essere curata con l’antibiotico. Un’ infezioni delle vie urinarie di fatto può determinare inappetenza nei bambini, quindi la scarsa fame dimostrata dal suo bimbo potrebbe proprio essere dovuta a questa. Poiché sarà opportuno somministrare l’antibiotico è necessario che lei si rivolga al suo pediatra curante per avere indicazioni sul da farsi. Cari saluti.



