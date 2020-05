Bimbo di 4 mesi con (piccoli) problemi di evacuazione

Una domanda di: Elena

Ho un problema con il mio bimbo di 4 mesi che fa molto spesso la cacca di colore verde scuro. Avverte dolore e fa fatica a fare la cacca. Diventa nervoso e arrossisce tutto. Mangia il mio latte ma ogni tanto gli ho dato anche il latte artificiale per la mia mancanza. Il suo pediatra dice che è normale. Ma io ormai dopo quattro mesi inizio a preoccuparmi. Secondo voi?





Gentile signora,

effettivamente molti piccoli di pochi mesi come il suo bambino, incominciano, anche se allattatti al seno, ad avere difficoltà alla evacuazione: se il problema diventa importante (eventualità facile da individuare perché il bimbo al momento dell’evacuazione piange), si può agire in due direzioni:

la prima è quella di somministrare probiotici in gocce al bambino, per vedere se la flora intestinale possa favorire una migliore consistenza e colore delle feci. La seconda è quella di aiutare la defecazione anche con l’uso di microclismi a base di miele e glicerina. Il pediatra non dà grosso peso a quanto acacde perché evidentemente il suo bambino cresce a un ritmo regolare e, nell’insieme, la sua condizione di salute generale è soddisfacente: questi due parametri sono fondamentali per orientare una valutazione rassicurante di noi pediatri. Con cordialità.

