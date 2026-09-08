Bimbo di 4 mesi: quanto deve aumentare di peso?

Una domanda di: Lorena

Il mio secondo bimbo è nato 6 /5/26 a 38.5 settimane con un peso di 3.070 kg e lunghezza di 51 cm. Inizialmente è andato incontro a un calo maggiore arrivando a 2.880 kg in quanto il mio latte è arrivato dopo un giorno e mezzo, ma nei giorni dopo le dimissioni è riuscito a riprendersi perfettamente raggiungendo 3.900 kg.

In considerazione che il bimbo assume solo latte materno: 8/6/26 peso 4040 kg con lunghezza 55,5 cm

13/7/26 4880 kg e 62,5 cm.

Nell’ultima visita avvenuta 31/8/26 peso 5500 kg con lunghezza 65 cm. A questo punto la pediatra mi consiglia l’aggiunta anche con il mio latte perché secondo lei è cresciuto di meno. Ora io ho iniziato a dare il biberon del mio latte la sera accompagnato se lo richiede anche da un po’ di seno. In tutto questo si deve considerare che nelle ultime settimane il bimbo bagna 5/6 pannolini al dì ma mi si blocca e fa cacca anche dopo 4 giorni, però si presenta vispo e tranquillo quando ha fame riceve sempre il seno circa ogni 3/4 ore tranne la notte che può dormire di più. Io penso stia bene, non mi ha mai dato segno di essere affamato anche dopo la poppata ma vorrei proseguire con solo un allattamento esclusivo senza aggiunta artificiale come ho fatto con la mia prima bimba.

Secondo lei dovrei preoccuparmi, oppure la statura può anche giustificare il peso minore? Dovrei aggiungere latte artificiale? In attesa di una sua risposta la ringrazio anticipatamente.

