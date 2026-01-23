Bimbo di 5 mesi che ha mal di pancia quando mangia la frutta

Una domanda di: Sandro
Salve mio figlio ha appena compiuto 5 mesi ed abbiamo iniziato da circa una settimana a dargli mela o pera, un barattolino al giorno (che non sempre finisce). Da quando abbiamo iniziato a somministrare la frutta sono iniziati i problemi di pancia è molto irrequieto fa fatica a dormire e spesso piange disperato soprattutto di notte.
Il tutto può essere correlato alla frutta?
Leo Venturelli
Gentile papà,
a 5 mesi non c'è necessità di iniziare a proporre la frutta. In genere, è meglio aspettare i 6 mesi per cominciare a offrire alimenti diversi dal latte. Se poi la frutta non è ben tollerata, come mi sembra verosimile sia nel caso del suo bambino , iniziate pure con verdura passata a cucchiaini (patate, carote, zucchine). Con cordialità.
Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.
Se non trovi la risposta al tuo quesito, fai la tua domanda ai nostri specialisti. Ti risponderemo prima possibile. Fai una domanda all’esperto