Bimbo di 5 mesi che ha mal di pancia quando mangia la frutta

Poiché non vi è alcuna necessità di proporre la frutta prima dei sei mesi di età, se questa è mal tollerata è molto meglio non somministrarla.

Una domanda di: Sandro

Salve mio figlio ha appena compiuto 5 mesi ed abbiamo iniziato da circa una settimana a dargli mela o pera, un barattolino al giorno (che non sempre finisce). Da quando abbiamo iniziato a somministrare la frutta sono iniziati i problemi di pancia è molto irrequieto fa fatica a dormire e spesso piange disperato soprattutto di notte.

Il tutto può essere correlato alla frutta?



Leo Venturelli Leo Venturelli Gentile papà,

a 5 mesi non c'è necessità di iniziare a proporre la frutta. In genere, è meglio aspettare i 6 mesi per cominciare a offrire alimenti diversi dal latte. Se poi la frutta non è ben tollerata, come mi sembra verosimile sia nel caso del suo bambino , iniziate pure con verdura passata a cucchiaini (patate, carote, zucchine). Con cordialità.

Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate. Se non trovi la risposta al tuo quesito, fai la tua domanda ai nostri specialisti. Ti risponderemo prima possibile. Fai una domanda all’esperto

Le domande della settimana