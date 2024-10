Bimbo di 5 mesi che rifiuta la frutta: che fare?

Una domanda di: Alessia

Ho iniziato lo svezzamento di mio figlio a 5 mesi e sono circa 20 giorni dall’inizio che la frutta non la gradisce, ha spesso conati di vomito mentre la deglutisce. Inoltre ho notato che beve il latte molto meno rispetto a qualche settimana fa (forse questo legato alla dentizione). Giorni beve 700 altri 800/900 ml.

Cara signora,

ci sono momenti di scarsa voglia di assunzione di cibo, ma questo non preoccupa affatto se l’umore generale è buono e se il piccolo non cala di peso. La frutta può attendere, il contenuto calorico può arrivare dal latte e dalla pappa. Non succede nulla se per un po’ non mangerà la frutta, insomma, credo che sia più saggio provare a riproporgliela più avanti, non certo ora che addirittura gli procura conati di vomito. Anche per il latte non lo forzi, i bambini sanno regolarsi benissimo da soli e l’atteggiamento corretto è quello di assecondarli, senza insistere. Questo è il modo migliore per favorire un corretto rapporto con il cibo. Cordialmente.

