Bimbo di 5 mesi che vuole (ancora) il latte di notte

Una domanda di: Rosy

Ho un bambino di 5 mesi e mezzo e faccio fatica a toglierli la poppata. Durante la notte si sveglia 2 volte per mangiare il latte artificiale circa 180 ml di latte.

Cosa posso fare per far sì che capisca che la notte non deve mangiare?





Cara signora,

prima di tutto cerchi di avere un po’ di pazienza visto che comunque il bambino si sveglia per mangiare e poi si riaddormenta quindi probabilmente

ha davvero fame. Tanto più che prende il latte artificiale quindi tenderei a escludere che reclami la poppata per il solo desiderio di attaccarsi al seno, per avere un contatto con la mamma. (anche se comunque questa eventualità non sarebbe da considerare inappropriata). Stiamo parlando di un lattante di 5 mesi quindi non è così

stupefacente che non abbia ancora abbandonato la poppata di notte. Comunque sia, per fargli perdere questa abitudine che evidentemente le pesa moltissimo (e se lei mi segue saprà che io credo fermamente che un bambino sta bene se la mamma sta bene) in genere può funzionare il metodo della riduzione graduale della

quantità di latte: notte dopo notte gliene offra una decina di grammi in meno …

Sempre senza aspettarsi che il rimedio funzioni all’istante come una bacchetta magica. Cordialmente.



