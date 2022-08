Bimbo di 5 mesi con la fontanella quasi chiusa

Una domanda di: Elena

Alla visita pediatrica del 5 mese di mio figlio la dottoressa ha notato che la fontanella è quasi chiusa del tutto e mi ha

consigliato di fare una ecoencefalografia a mio figlio. Sono un po’ preoccupata. Come mai secondo lei si è chiusa così presto?

In attesa di quanto richiesto, saluto cordialmente.





Leo Venturelli Leo Venturelli

Gentile signora,

ci sono bambini che, per loro caratteristica, hanno la fontanella anteriore piccola che, quindi, a un certo punto non si riesce più a rilevare. Ciò accade per una predisposizione individuale quasi sempre di scarsa importanza. Di fatto se non ci sono segnali di sofferenza neurologica per la stenosi del cranio, si tratta di tenere monitorata la misura della circonferenza cranica del suo bambino, con le visite di cotrollo, con eventuali esami come l’ecoencefalo proposto, il fundus oculi e poco altro. Sarà la sua pediatra a inviare il piccolo ad un centro maxillo faciale, se ci fosse (o emergesse) qualcosa di preoccupante. Cari saluti.

