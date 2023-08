Bimbo di 6 mesi che di notte reclama il seno: è normale?

Una domanda di: Federica

Chiedo un consiglio per il mio piccolo che ha da poco compiuto 5 mesi. Da quando è nato, di notte si è sempre svegliato 1 o 2 volte al massimo per mangiare, mentre ora è da qualche settimana che si sveglia spesso, anche ogni ora e mezza o due, e sembra aver proprio fame. Lo allatto al seno e vorrei capire se è giusto così o devo fare qualcosa io. Ha i dentini che ogni tanto danno fastidio ma di notte sembra proprio che si svegli per fame non per dolore. Continuo ad allattarlo ogni volta che si sveglia o devo fare altro? Diverse persone mi dicono che avendo quasi 6 mesi dovrebbe tirare tutta la notte. Vi ringrazio.



Leo Venturelli Leo Venturelli

Cara signora, c’è molta variabilità tra bambino e bambino anche rispetto ai risvegli notturni, quindi affermare quello che le dicono “molte persone” è quanto meno azzardato, visto che la normalità non è che a sei mesi un bambino debba dormire tutta la notte. Ogni bambino è un caso a sé e soprattutto per ogni bambino esiste un giusto momento, anche all’interno del range desiderabile che nel caso di suo figlio non è stato affatto superato. Per alcuni periodi possono capitare anche i risvegli notturni, senza che questo sia particolarmente significativo: dia tranquillamente le poppate a suo figlio senza pensare che sia così fuori dal comune sia che si svegli (perché non lo è) sia offrirgli il seno (che fa benissimo a dargli). Perché vede, cara mamma, il problema si pone quando un bambino si sveglia e poi non si riaddormanta entro un lasso di tempo ragionevole dopo esser stato accontentato nella richiesta (che può essere il seno ma anche il pannolino da cambiare o un ruttino). Ma se si riaddormenta dopo la poppata non c’è una ragione al mondo per pensare che ci sia qualcosa che non va. Mi creda, dia ascolto solo a quello che a lei sembra giusto fare (le mamme hanno il dono speciale di comprendere perfettamente di che cosa il loro bambino ha bisogno) e, naturalmente, alle indicazioni del pediatra e non si lasci condizionare da affermazioni esterne (come quella che a sei mesi i bambini dormono tutti tutta notte) che possono solo farla preoccupare senza peraltro darle alcun aiuto pratico. Cordialmente.

