Bimbo di 7 anni con anemia: che fare?

Una domanda di: Roberta

Mio figlio di quasi 7 anni presenta una forte anemia da diversi anni. (Sideremia 28, Ferritina 2,3 Emoglobina 10,4) curata fino ad oggi con gocce di ferro, che non hanno dato nessun risultato. Il bimbo è sano, cresce bene, è vivace, attivo, fa sport sembra non accusare questa carenza importante. L’ematologo presume ci sia un NON assorbimeno del ferro a livello gastrico. Abbiamo fatto esami del sangue per la celiachia circa un anno fa, e hanno dato esito negativo. Pensa sia opportuno ripeterli nonostante li abbiamo fatti solo un anno fa?

La pediatra pensa sia presto e comunque dice di aspettare, ma sono dubbiosa. Avrebbe un consiglio da darmi su come muovermi?





Paolo Pantanella Paolo Pantanella Cara Roberta, le consiglio di fare diversi campioni di sangue occulto nelle feci e, qualora negativi, ripetere gli anticorpi per la celiachia. Comunque, se il bimbo sta bene e cresce bene non c'è da preoccuparsi. Con cordialità.