Bimbo di 8 mesi che non mangia e perde peso: che fare?

Una domanda di: Roshini Buongiorno!! Dottoressa,il mio bambino di 8 mesi ha improvvisamente smesso di mangiare la suo pappa, ogni giorno perde peso e sta spingendo per fare la cacca, ma non ne esce niente, dopo 2 giorni quando fa la cacca come piccole pietre molto nere e dure, come posso aiutare il mio bambino? Grazie!



Carissima mamma,

con questa Sua richiesta di spiegazioni o di aiuto, io colgo dei sintomi che possono essere l’uno complementare dell’altro, così come possono essere totalmente distinti.

L' inappetenza e quindi una riduzione dell’appetito si può verificare in qualsiasi momento della vita di un bambino e specialmente durante il periodo estivo quando la temperatura ambientale è molto alta, come sta accadendo nelle ultime settimane o durante una fase di cambiamento (dal cambiamento del tipo di alimentazione al cambiamento in famiglia come la nascita di un fratellino o di una sorellina). Tuttavia se la riduzione dell’appetito persiste e si aggiungono perdita di peso e stipsi, come nel caso del suo piccino, potremmo trovarci di fronte ai sintomi iniziali di una patologia. Molteplici possono essere le cause possibili: infezioni delle vie urinarie, malassorbimento e disturbi gastrointestinali, allergie o intolleranze alimentari, malattie endocrine, tanto per citarne alcune. Alla luce di questa ipotesi, sarebbe utile, anzi indispensabile, che il suo pediatra di libera scelta visiti suo figlio per fare un adeguato bilancio di salute ed eventualmente prescrivere indagini sia di laboratorio sia strumentali.

