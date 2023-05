Bimbo di 8 mesi che non sta ancora seduto senza supporto

Una domanda di: Maria Angela

Buongiorno, mio figlio ha quasi 8 mesi e non sta ancora seduto da solo senza supporto. Sono un po’ preoccupata perché oltre a non aver pronunciato

ancora nessuna parolina non ha iniziato neanche alla lallazione. È normale? Grazie.





Buongiorno, al momento direi che non c’è nulla di cui preoccuparsi. Le “scadenze” relative ai processi di sviluppo non sono assolute e improcrastinabili. Ogni bambino ha i suoi tempi, anche per ciò che riguarda il linguaggio e lo sviluppo della postura. In genere, è utile considerare un parere clinico se, dopo i 10 mesi di vita, la capacità di autogestione della postura è inadeguata e non è ancora comparsa la lallazione. Solo allora il curante, dopo idonea valutazione, deciderà se chiedere o meno una opinione specialistica neurologico-comportamentale.

Cordialmente.



