Bimbo di 9 mesi che annuisce con la testa: c’è da preoccuparsi?

Una domanda di: Giusi

Salve, sono una mamma di un bimbo di quasi 9 mesi, da qualche giorno il bambino annuisce con la testa come per dire “si” e questo non mi fa sentire tranquilla, anche perché sembra lo faccia sempre più di frequente con il passare dei giorni. Ho mandato un video del bimbo alla mia pediatra che mi ha detto che non vede nulla di preoccupante, lui lo fa soprattutto quando sembra richiedere qualcosa, tipo un oggetto che vede o di essere preso in braccio, ma altre volte lo fa per conto proprio. Le vorrei chiedere un suo parere. Grazie.



Leo Venturelli Leo Venturelli Gentile lettrice, giustamente ha inviato video alla pediatra che ha escluso patologie legate ai movimenti. Normalmente sono preoccupanti movimenti a scatto, involontari, non finalizzati, che successivamente lasciano il bambino stanco, apatico, poco reattivo o addirittura piangente. Non mi sembra che sia questo che capita al suo bambino. Penso possa fidarsi del giudizio della pediatra. Con cordialità.