Bimbo di 9 mesi che di notte si sveglia (ancora) ogni tre ore

Una domanda di: Luna

Oggi mio figlio ha 9 mesi e mezzo e ancora non è del tutto svezzato. Spizzica biscotti e pezzetti di verdure e frutta ma ancora non sono riuscita a fargli mangiare una pappa completa mangia un po di cucchiaini e dopo un po’ rifiuta. Per quanto riguarda la notte ancora ogni 3 ore si sveglia, gli do anche goccie di melatonina..sono disperata, accetto consigli!!



Gentile signora, a 9 mesi di vita il risveglio ogni 3 ore viene considersto normale, a patto che poi il bambinosi riaddormenti in tempi brevi o, comunque, entro un’ora dal risveglio, cosa che lei non specifica. Perché un conto sono due-tre risvegli per notte con riaddormentamento rapido un altro sono due-tre risvegli per notte seguiti da lunghi periodi di veglia. Non dice neppure se il bambino quando si sveglia piange molto oppure no. Per quanto riguarda le pappe, non ha molta importanza che ancora non voglia assumerle nella quantità che lei si aspetta, l’unica cosa fondamentale è che suo figlio continui a crescere a un ritmo regolare. Non so bene cosa intende per svezzamento non ancora completato: credo che a questo punto tutti gli alimenti a “misura di bambino” – dalle verdure alla frutta, dalla pasta al pane al riso ai formaggi ai legumi alla carne e così via – possano essere proposti. In relazione al sonno, si possono usare prodotti in gocce o in sciroppo contenenti passiflora, camomilla, escolzia: dopo 15-20 giorni dalla loro assunzione si può capire se hanno funzionato o no. In generale, ho troppe poche informazioni per poterle dire di più, per cui la consiglio di contattare il suo pediatra di famiglia (che, a differenza di me, conosce il bambino) per un controllo e per discutere con lui della situazione. Mi tenga aggiornato, se vuole. Cari saluti.

