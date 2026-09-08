Bimbo di 9 mesi che si sveglia troppo presto al mattino: che fare?

Giulia Zannoni consulente del sonno A cura di Giulia Zannoni consulente del sonno Pubblicato il 08/09/2026 Aggiornato il 09/09/2026

Per quanto strano possa sembrare, per evitare che il bambino si svegli all'alba (o anche prima) serve metterlo a nanna presto di sera.

Una domanda di: Sara
Il mio bimbo ha nove mesi e fino a due settimane fa faceva 3 pisolini, ma negli ultimi tempi aveva iniziato ad allungare le finestre di veglia, a fare fatica nell'addormentamento e quindi ad andare a letto tardi. Così ho pensato di riprovare a passare a due pisolini (secondo tentativo), ma non riusciamo a trovare degli orari giusti, se va a dormire dopo le 19/20 è troppo stanco e passa la notte ad urlare/piangere con tanti risvegli, se va a dormire prima o ci mette 2 ore per addormentarsi oppure crolla ma dopo mezz'ora si sveglia ed è molto faticoso farlo riaddormentare. Oltre tutto da quando abbiamo eliminato il terzo riposino, si sveglia troppo presto la mattina ed è tanto stanco che faccio fatica a fargli fare finestre di veglia adeguate, me le sta accorciando di nuovo. Come posso risolvere?

Giulia Zannoni
Giulia Zannoni

Gentile mamma Sara,
i segnali che descrive, cioè le finestre di veglia che si allungano, la resistenza all'addormentamento e i sonnellini che cambiano, sono esattamente quelli che indicano che la transizione a due sonnellini è quella giusta per il suo bambino. A 9 mesi e a queste condizioni, passare a due sonnellini è la scelta giusta. Il fatto che lei stia facendo fatica a trovare il giusto ritmo significa che gli orari hanno bisogno di essere calibrati meglio. Talvolta vedo succedere che quando si passa a due sonnellini la nanna serale tende a scalare più tardi di quanto dovrebbe. A 9 mesi con due sonnellini, la finestra della nanna serale ideale è intorno alle 19:00. Sembra presto, ma con l'eventuale aiuto della melatonina (di questo provi a parlarne con il pediatra) e con la giusta pressione di sonno, metterlo a letto a quest'ora può fare la differenza tra un addormentamento facile e due ore di battaglia. Una nanna tardiva con un bambino stanco produce esattamente quello che descrive: tanti risvegli, pianto e difficoltà a riaddormentarsi. Il risveglio precoce al mattino è quasi sempre una conseguenza della stanchezza accumulata. Quando il sistema nervoso è in debito di sonno, il cortisolo non diminuisce abbastanza durante la notte e fa svegliare prima di essere effettivamente riposati. Per trovare gli orari giusti dei due sonnellini bisognerebbe sapere a che ora si sveglia la mattina e che orari sta provando attualmente, perché tutto si costruisce a partire da lì. Senza queste informazioni è difficile dare indicazioni più precise, ma il punto di partenza rimane quello: provare ad anticipare la nanna serale e vedere se la situazione si stabilizza. Con cordialità.

Bimbo di 9 mesi che si sveglia troppo presto al mattino: che fare?

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