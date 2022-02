Bimbo di 9 mesi che vuole solo il latte della mamma

Una domanda di: Tiziana

Vorrei un consiglio in merito allo svezzamento del mio piccolo.

Abbiamo iniziato lo svezzamento ai 6 mesi compiuti, oggi a 9 mesi la

situazione è sempre più tragica, nel senso che il mio bambino non ha alcun

interesse ad assaggiare niente. Lui è stato e continua tutt’ora ad essere

allattato esclusivamente al seno, rifiuta

latte artificiale di ogni genere e qualsiasi alimento. Attualmente il suo

peso è 8.690 kg. Cosa posso fare? Il peso va bene? Grazie in anticipo.



Leo Venturelli

Il suo bambino ha un peso ancora nella normalità: è nella fascia del 25-50 percentile, significa che è appena sotto la media dei bambini. Quello però che conta è capire se negli ultimi mesi il ritmo di crescita è diminuito rispetto a prima e se è accaduto questo, se è stata una diminuzione progressiva o improvvisa. In altre parole, da quello che descrive, sembrerebbe che il bambino sia vivace, allegro, stia sviluppando tutto il suo potenziale neuro-evolutivo in modo corretto. Quindi, se tutto il resto è normale e si evidenzia solo questo rifiuto del cibo solido, conviene coinvolgerlo negli assaggi, nel fargli portare alla bocca in modo spontaneo pezzetti di cibo come farebbe con un giochino o un peluche. In altre parole, deve permettergli di mangiare da solo, con le mani. Certo, usi cibi che riesce ad afferrare e a tenere in mano, come una mezza banana oppure un broccolo cotto a vapore, o anche un biscottino della linea baby food, il tutto di una dimensione che sia agevole introdurre in bocca. In questo modo il bambino tocca, assaggia, prova a masticare con le gengive. Poi faccia questi tentativi a tavola, al momento dei vostri pasti, con il piccolo seduto sul seggiolone da dove vedere da dove prendere i pezzetti di cibo mentre osserva voi adulti che fate la stessa cosa. Forse in questo modo la voglia di passare a cibi solidi arriverà! Comunque ne parli col suo pediatra anche per la valutazione e della crescita, come le ho detto all’inizio di questa risposta. Con cordialità.



