Bimbo di 9 mesi che vuole solo il latte della mamma: che fare?

Una domanda di: Enza

Sono una nonna che vorrebbe aiutare il nipotino di 9 mesi che non vuole nulla di diverso del latte materno. All'inizio del 6° mese la mamma gli ha proposto diversi cibi da poterci giocare e mettere in bocca, ma lui non è mai stato interessato, stiamo provando di tutto e diverse consistenze, ma chiude la bocca e fa no con la testa: il peso è 8 kg e 400 grammi, ma come possiamo fare: meglio demordere per un periodo o continuare ad insistere?