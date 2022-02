Bimbo di due anni che vuole mangiare carne e pesce frullati

Una domanda di: Rita

Mio figlio ha due anni e non vuole proprio saperne di carne a

pezzettino o di prosciutto: vuole solo roba frullata, se mette qualcosa in

bocca di pù grande non mangia più. Io gli do ancora gli omogenizzati e frullo

tutto e così mangia però gli piacciono l’olio, le patatine al forno, mangiare

i maccheroni con la salsa con me a tavola, spaghetti spezzati con sugo, pizza.

Mangia frutta a pezzettini, molto banana: questi li mangia invece verdure

carne e pesce a pezzettini no. Cosa mi consigliate.



Leo Venturelli Leo Venturelli Gentile signora,

premetto che quello che riferisce non rappresenta un problema di rilievo: il suo bambino mangia di tutto (anche se qualcosa lo vuole frullato) quindi non credo che sia sottopeso né tanto meno che abbia carenze nutrizionali. Porvi comunque a inserire tra i bocconi di pasta e spaghetti a pezzetti anche pezzetti di carne o prosciutto, in modo che si confondano con quello che a lui piace. Elimini gradualmente il cibo frullato affinché sia, per così dire, costretto a mangiare masticando, anche se evidentemente trova più comodo inghiottire le carni frullate. Abbia comunque pazienza: il bambino farà i suoi progressi anche rispetto a questo. Cari saluti., Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate. Se non trovi la risposta al tuo quesito, fai la tua domanda ai nostri specialisti. Ti risponderemo prima possibile. Fai una domanda all’esperto