Bimbo di due anni con muco e sangue nelle feci

Una domanda di: Rosy

Salve allego foto, oggi ho fatto al mio bimbo di 2 anni un clistere, è andato di corpo con feci molto dure, stasera mentre lo preparavo per il

bagnetto ho notato del muco mischiato a un po’ di sangue, mentre oggi solo un po di muco ma niente sangue. Cosa mi consiglia di rivolgermi al

pediatra? Grazie anticipatamente, cordiali saluti.



Leo Venturelli Leo Venturelli

Gentile signora,

evidentemente il clistere e/o le feci dure hanno determinato piccole lesioni ai capillari del plesso emorroidario, determinando sanguinamento misto a muco presente nell’ampolla rettale.

Se il sanguinamento dovesse persistere, bisogna rivolgersi al pediatra. Se nel giro di 24 ore tutto torna normale, vuol dire che la lesione si è cicatrizzata. Eviti altri clisteri nei prossimi giorni. Con cordialità.

Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

Se non trovi la risposta al tuo quesito, fai la tua domanda ai nostri specialisti. Ti risponderemo prima possibile. Fai una domanda all’esperto