Bimbo di due anni e mezzo che non vuole (quasi) mai fare pipì

Una domanda di: Irene

Gentile dottore, a mio figlio di 2anni e mezzo capita spesso di non urinare per più di 12 ore, arrivando a volte anche 24 ore. E quando finalmente la fa è un fiume in piena … Non reclama alcun fastidio però… Mi consigliavano di fare delle analisi alle urine ma non è cosa semplice visto che non ha una regolarità. Grazie infinite per la sua attenzione.



Leo Venturelli Leo Venturelli

Cara signora, è vero, sarebbe utile eseguire in prima battuta un esame delle urine. Comunque sia non precisa un dato che invece sarebbe fondamentale: indossa ancora il pannolino o no, questo bambino? Perché se ha tolto il pannolino da poco è possibile che il bambino tema incidenti di percorso e quindi trattenga la pipì. Per contro, se ha ancora il pannolino è possibile che gli dia fastidio farsi la pipì addosso. Comunque sia, non mi dice se durante il girono beve abbastanza oppure no e anche questo sarebbe importante da sapere. Direi comunque, sia che porti il pannolino, sia che non lo indossi più di invitarlo a fare pipì, di ricordarglielo almeno ogni mezza giornata. Purtroppo altro non posso dirle, anche perché ne so troppo poco. Cerchi comunque di raccogliere un campione di urina e di portarlo ad analizzare, per essere del tutto tranquilla. Con cordialità.

