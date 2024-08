Bimbo di due mesi con “tampone covid” che non si negativizza

Una domanda di: Nunzia

Salve mio figlio di due mesi ha preso il covid però è passata una settimana da quando lo abbiamo scoperto gli abbiamo fatto il tampone ed è ancora positivo però non ha sintomi: la temperatura è tornata normale già da una settimana: è normale che risulti ancora positivo?



Gentile signora,

sì, capita di frequente che la negativizzazione al test sia lenta, cosa che comunque non implica una forma più severa dell’infezione covid, come del resto lei può verificare di persona visto che il suo bambino sta bene e non ha più sintomi. Cari saluti.

