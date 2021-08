Bimbo di otto anni in sovrappeso e con il pene piccolo

Una domanda di: Cristina

Mio figlio di 8 anni ha il pisellino piccolo ma ed è in sovrappeso: mi devo

preoccupare?





Gianni Bona Gianni Bona

Gentile signora,

mi sembra di aver capito che lei ha il dubbio di doversi preoccupare per le dimensioni del pene di suo figlio e non per il suo sovrappeso. Al riguardo, può stare tranquilla. il pene dei bambini inizia ad aumentare di dimensione intorno ai 12-13 anni. In più probabilmente suo figlio, a causa del sovrappeso, ha dell’adipe a livello del pube, che fa apparire il suo pene più piccolo perché lo nasconde parzialmente. A parità di dimensioni, il pene di un bimbo normopesosembra sempre più grande di quello di un bimbo sovrappeso. E sono i chili di troppo che meritano attenzione e un intervento il prima possibile per evitare i rischi a cui può aprire la strada, sia per la salute sia per la sfera psicofisica. Suo figlio non deve dimagrire, ma l’aumento di peso deve fermarsi per un po’ lasciand spazio solo all’aumento di statura. L’alimentazione dovrà dunque cambiare radicalmente: niente merendine, bibit zuccherate, patatine fritte e altri stuzzichini ipercalorici e poco nutrienti. Deve mangiare ai pasti, piatti sani e ragionevolmente calorici e tutta la famiglia deve fare lo stesso, diversamente non si può pretendere che lui cambi abitudini. E’ ondamentale che faccia anche attività fisica, possibilmente ogni giorno. Quella ideale è libera: correre, saltare, andare il bicicletta, camminare. Con cordialità.

