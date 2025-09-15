Bimbo di sei mesi che reclama ancora il seno di notte: che fare?

Una domanda di: Federica Gentile dottoressa, ho un bimbo di sei mesi che è allattato al seno. Ho introdotto da un mese la pappa a pranzo. Il mio bimbo mangia ancora ogni due ore e mezza di giorno e di notte non riesce a dormire per più di tre ore e che mangia dalle due alle tre volte di notte. Di giorno fa solo riposini di mezz'ora. Posso chiedere consiglio su come gestire questa situazione? Grazie.



Cara signora,

l'unico consiglio che le posso dare (anche se di certo non è quello in cui sperava) è di portare pazienza nell'attesa che il suo piccino sia pronto per dormire tutta notte. A sei mesi non sempre accade e quando succede si deve considerare una vera fortuna. Detto questo, in genere per ridurre le poppate notturne si introduce la pappa anche di sera: in questo modo si evita che il risveglio sia dovuto alla fame. Ma di sicuro il suo pediatra questo glielo ha già suggerito: se si inizia lo svezzamento a cinque mesi dopo un mese di solito si passa alla seconda pappa (o anche prima se il bimbo dimostra di gradirla). Se il bambino andrà a nanna ben sazio a poco a poco non si sveglierà più di notte, almeno non più di una volta (e poi gradualmente neanche più questa). Cari saluti.



