Bimbo di sei mesi che sfugge lo sguardo: può essere autismo?

Una domanda di: Giulia

Le scrivo per un parere ed eventualmente una visita per mio figlio di 6 mesi. Il suo contatto visivo, soprattutto a distanza ravvicinata, è molto fugace (spesso guarda lateralmente o altri dettagli del viso che non sono gli occhi). Non mi guarda mai quando lo allatto, ma a volte fissa le sue mani. Capita che si “imbamboli” fissando il vuoto o il soffitto e pare non gradire guardarsi allo specchio. Per il resto sembra seguirci quasi sempre nei nostri spostamenti nella stanza e si gira quasi sempre quando sente le nostre voci. Ultimamente risulta anche molto stanco e nervoso. Sono molto preoccupata ma non so se una visita neuropsichiatrica sarebbe comunque prematura vista l’età del bimbo. La ringrazio.