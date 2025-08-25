Bimbo di sei mesi con la testa un po’ più piccola della media

Una domanda di: Giulia Allego misure di mio figlio di sei mesi. Quasi 8 kg 70 cm lunghezza e 41 di circonferenza cranica. Alla nascita 38 più sei TC 2960 49 cm e 33 (Dbp inferiore al 5 percentile dovuto a presentazione podalica per cui effettuato il TC alla nascita scafocefalia che è andata via da sola facendo Tummy time). Alla nascita eeg nella norma e cmv urine negative (mia infezione pregressa al concepimento, test di avidità con avidita elevata le prime settimane di gestazione). Il bambino si mostra sereno, ride vocalaizza, porta oggetti e mani in bocca afferra anche con due mani striscia rotola e curioso, inizia a molleggiare avanti e indietro come per voler gattonare, si gira al nome. Sono però preoccupata per la circonferenza cranica, preciso che la pediatra non è preoccupata ma non non riesco a tranquillizzarmi. Ringrazio per l'attenzione. Cordialmente.



Gentile signora,

come di certo le avrà detto la sua pediatra, se è vero che la circonferenza cranica del suo bambino è più piccola rispetto alla media dei suoi coetanei, lo è altrettanto che, comunque, è aumentata a un ritmo regolare, che è il dato che ci tranquillizza. Credo che non ci si poteva attendere di più per via dei centimetri presentati alla nascita. Suo figlio è nato con una circonferenza cranica di circa un paio di centimetri inferiore alla media (anche se comunque nei limiti della norma), quindi non stupisce che sia stato mantenuto, per quanto riguarda l'accrescimento, il trend iniziale. Dato che non ci sono segni allarmanti, ma anzi il bambino dimostra uno sviluppo più che regolare, direi che facilmente questa sua testa un po' più piccola è da attribuirsi all'ereditarietà: è probabile che almeno uno dei genitori o magari un nonno abbia la stessa caratteristica, dico bene? Sono d'accordo con la collega che non ci sia ragione di preoccuparsi, visto che la circonferenza cranica è aumentata di 8 centimetri in sei mesi, quindi in modo più che accettabile. La invito dunque a rasserenarsi. Cordialmente.

