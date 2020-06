Bimbo di sette mesi che fa … jumping

Una domanda di: Antonella

Mio nipote di 7 mesi fin da poco dopo la nascita stava in collo solo in piedi e ora sono già 2 mesi che non vuole stare seduto ma vuole sempre essere tenuto sotto le ascelle e così sta in piedi e salta continuamente ma perché seduto non vuole stare ? Il tutto è molto faticoso per la sua mamma che di conseguenza non riesce a fare niente delle faccende domestiche. Grazie.



Leo Venturelli Leo Venturelli

Gentile signora,

l’abitudine di puntare le gambe e fare jumping è stata involontariamente stimolata dalla mamma e papà. Il piccolo, se molto intraprendente, non va costretto a stare seduto (cosa che accade al momento della pappa, immagino), ma va posto a terra, su un pavimento di legno o sora una moquette o su un tappeto, e stimolato a rotolare, girarsi da pancia in su e a pancia in giù, se il bacino e le gambe reggono bene come sembra, può iniziare il gattonamento. Per l’apprendimento della deambulazione non serve, anzi rema contro, il tenerlo in piedi attraverso l’appoggio sotto le ascelle che, quindi, non è una buona abitudine a prescindere dal fatto che sia impegnativa o no per la mamma. In sintesi estrema: lasciate libero di muoversi a terra, sempre ovviamente senza perderlo di vista. Qualche giochino adatto messo a sua disposizione a portata di mano può aiutare a distrarlo, stimolando il suo interesse. Con cordialità.

