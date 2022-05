Bimbo di sette mesi con un “buchetto” sopra il sederino: è preoccupante?

Una domanda di: Orgesa

Il mio piccolo ha un buchetto sopra il culetto, ormai ha sette mesi e la pediatra mi ha detto che il buchetto è chiuso, ma sono molto preoccupata, leggendo qua e là per la spina bifida occulta. Il buchetto non ha dato mai problemi né fuoriuscita di pus né comparsa di peletti. Cosa devo fare?



Dottoressa Alessia Bertocchini Dottoressa Alessia Bertocchini

Gentile signora, buchetto sopra il culetto vuol dire probabilmente una fossetta sacro-coccigea a fondo cieco, come stabilito dalla pediatra che di sicuro ne sa di più del dottor Google. Naturalmente va valutato se ci sono particolari disrafismi (cioè anomalie) sacro-coccigei, come ciuffi di pelo o fistole o malformazioni vascolari, ma mi sembra che questa eventualità sia esclusa. La fossetta sacro-coccigea a fondo cieco è estremamente frequente e da sola non è segnale di nulla di preoccupante, non è correlata a nessuna anomalia. Il bambino ha già sette mesi, è seguito da una pediatra che non ha rilevato niente quindi non vedo la ragione delle sue proccupazioni. L’ecografia locale all’età del bambino è inutile, non può più rilevare eventuali problemi della colonna. La risonanza magnetica, che è l’indagine che si fa all’età di suo figlio (in sedazione) viene prescritta quando ve ne è una ragione, quando ci sono segnali di alalrme che la suggeriscono. Mi sembra di capire che la sua pediatra non ravveda la necessità di indagare (perché in realtà non c’è niente di sospetto) quindi direi di fidarsi di lei e di non cercare più nulla nel Web dove, mi creda, circolano pareri meno attendibili di quelli che può offrirle una laureata in medicina specializzata in pediatria quale è la sua pediatra. Con cordialità.

