Bimbo di tre anni che non si gira quando viene chiamato

Una domanda di: Maria Elena

Salve mio figlio ha 3 anni ed è un pochino troppo vivace, non ascolta tanto…infatti pure all’asilo non sta un po’ fermo, ora comincia a parlare

un po’ di più. L’unica cosa che mi preoccupa è che non si gira quando lo chiamo…ho fatto una visita privata dice che il bambino deve fare terapia

comportamentale e di comunicazione: può darsi che dipende da questo il fatto che non si giri al nome?





Giorgio Rossi Giorgio Rossi

Gentile signora,

i due problemi sono distinti, anche se un bambino troppo vivace può avere in concomitanza problemi di comunicazione, e viceversa; intanto anche se verosimilmente non è il punto principale escluderei difetti uditivi, con una valutazione audiologica, con un otorino, se già non l’ha fatto. Credo anche che debba affrontare il problema della diagnosi: si faccia spiegare dal professionista se ritiene di definire il problema più in dettaglio. Immagino anche che le abbiano indicato professionisti esperti in problemi comportamentali di bambini in difficoltà nella comunicazione, nella interazione e troppo vivaci, può anche aspettare la progressione del trattamento, un paio di mesi, per definire meglio i problemi con l’osservazione del terapeuta. Si tratta comunque di una buona notizia il fatto che con l’ingresso alla scuola materna abbia migliorato il linguaggio, vuol dire che il suo sviluppo è comunque in movimento. Cordialmente.



