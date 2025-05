Bimbo di tre anni che sbatte i pugni e a volte anche la testa

Una domanda di: Diana Vorrei chiedervi una informazione. Il mio bambino di 3 anni ultimamente continua a sbattere la mano dappertutto quando non ottiene quello che vuole o se vuole qualcosa in particolare senza farsi capire e a volte anche la testa contro le cose per attirare l'attenzione e subito dopo vuole le coccole. In più, è in ritardo con il parlare nel senso che davanti a una canzone ripete tutto però se vuole qualcosa, per esempio da bere, si fa capire. In altre circostanze non riesce invece a formulare delle frasi e subito dopo inizia a sbattere il pugno: vorrei sapere se e normale o devo fare qualcosa.



Angela Raimo

Cara signora,

per prima cosa chiederei il parere di un logopedista per far valutare il linguaggio e capire se davvero c'è un ritardo che esprime qualcosa che non va. Per quanto riguarda i capricci, sono una fase normale, sta a voi gestirli in modo da contenerli. Per quanto riguarda i comportamenti violenti (sbattere la testa, sbattere i pugni) proate, quando li assume, ad accucciarvi davanti a lui, ad abbracciarlo e a dirgli con tono dolce ma fermo: "No, non si fa". Poi cercate di distrarlo con un gioco o dicendogli qualcosa che lo possa interessare, senza mostrarvi arrabbiati con lui che, dopo le intemperanze, chiede coccole (e se lo fa è perché ha bisogno di essere consolato!). Naturalmente anche l'esempio è importantissim, come di certo lei sa. Per esempio, tutti gli adulti con cui passa il tempo devono sempre essere gentili e pacati tra loro perché è così che piano piano si fa capire a un bambino qual è il modo giusto per rapportarsi con gli altri. Non ci si può aspettare però che questo tipo di esempio dia immediatamente i suoi frutti: può, infatti, volerci un po' di tempo e ci vuole pazienza. Cordialmente.

Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

