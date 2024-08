Bimbo di tre anni che si dispera quando la nonna torna a casa sua

Una domanda di: Olimpia

Salve volevo un parere inerente il comportamento del mio nipotino di 3 anni nei miei confronti. Si dimostra felicissimo quando mi vede ma appena capisce che devo

andare via quasi impazzisce. Grida piange disperamente. Inizia a mettersi le scarpe e vuole venire con me. Oppure se scendiamo a fare una passeggiata

non vuole rientrare ma dice “casa di nonna”. Si tratta di una situazione molto fastidiosa, che incute molta ansia a tutti noi. Mia figlia ha deciso di allontanarmi un

poco dal piccolo. Datemi un consiglio sono una nonna disperata. Grazie mille.



Gentile signora,

voi dovreste essere tutti molto felici di questo affetto, del legame che si è instaurato tra lei e il suo nipotino. L’idea di dividervi allo scopo che il bambino si stacchi un po’ da lei mi sembra inappropriata, perché nel suo rapporto con il piccolo non vedo nulla di patologico né che possa in qualche modo destare preoccupazione. Direi dunque di non ostacolare la vostra possibilità di stare insieme: è la mamma che dovrebbe gestire meglio la sua gelosia pensando che la preferenza mostrata dal bambino è senza dubbi dovuta al fatto che la nonna può dargli molto più tempo e più attenzioni di quanto, suo malgrado, non riesca a fare lei, di certo impegnata su altri mille fronti. L’amore tra nonni e nipoti è una ricchezza che nel tempo è destinata a trasformarsi in una risorsa interiore preziosa. L’unico consiglio che mi permetto di dare è di non enfatizzare il momento del vostro distacco. Quando lei sta per tornare a casa sua saluti il bambino con un sorriso e poi si allontani con decisione, senza mostrarsi dispiaciuta per le sue lacrime né compiaciuta per il bene che così vistosamente le dimostra. Deve cioè tenere in considerazione che la mamma può sentirsi messa da parte (e questo è comprensibile!) quindi ci voglio tatto e rispetto anche per il suo sentimento e probabilmente l’atteggiamento migliore è quello di ignorare le proteste del bambino con leggerezza, senza dar loro un peso eccessivo. Quando lei sarà scoparsa dalla vista del suo nipotino, la mamma avrà cura di dedicarsi completamente a lui per un certo lasso di tempo, facendolo così sentire al centro della propria attenzione come fa la nonna tanto amata. Cari saluti.

