Bimbo di tre anni che vuole il papà e manda via la mamma

Una domanda di: Natascia

Ho un bimbo di 3 anni. Facciamo tantissime cose insieme. Giochi. Attività. Bici. Parco. Pittura.

Letture. Ballare. Anche il rituale della nanna. Poi però è un po’ di giorni che dopo tutto il rituale, latte, giochi, libro, mi manda via un po’ in malo

modo “vai via che viene papà”. E va a chiamarlo. Mi sento rifiutata e la

sto vivendo male. Perché non vuole tutti e due ma proprio mi manda via. Non

so come gestirla e al mio compagno sta bene (ovviamente) perché è l’unico

momento che lo cerca.

Grazie in anticipo se mi può dare un consiglio.



Angela Raimo Angela Raimo

Cara signora,

il mio consiglio è di accogliere con gioia e senza alcun moto di gelosia la richiesta del suo bambino di avere accanto il papà, anche senza la mamma. Non desta certo preoccupazione che suo figlio desideri stare a tu per tu con il padre, che ne senta il bisogno, anzi si tratta di un atteggiamento da accogliere con gioia senza ricamarci sopra. Da quello che mi racconta mi permetto di dire che lei si affanna troppo a stimolare questo bambino che probabilmente reclama il papà con tanta insistenza e determinazione perché lui gli concede un po’ di tregua da tutte le numerose attività che invece lei gli propone di continuo. I bambini hanno anche bisogno di momenti morti, di lassi di tempo durante i quali non vengono sollecitati a giocare, cantare, ascoltare e così via, i bambini hanno necessità di annoiarsi (e lo dico senza timore di esagerare). Conceda a papà e figlio di godere della reciproca compagnia, di rilassarsi quando stanno insieme, e ne sia felice per loro. Non c’è da sentirsi esclusa, lei è la mamma e sarà sempre una figura importantissima per suo figlio: mi creda, è un bene che anche il papà lo sia. Va tutto bene, si fidi, non c’è nulla che non va. Cari saluti.

