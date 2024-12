Bimbo di tre mesi con cisti cerebrale

Una domanda di: Alessandra

Il mio bambino ha 3 mesi e stamattina ho fatto una ecografia alla fontanella ed è risultato una ciste di 4 m circa in sede

subependimentale sinistra da esito emorragico di 1° grado. Corpo calloso presente e dí normale spessore sistema ventricolare in asse e dí regolare

ampiezza. Normale spessore della scissura Inter emisferica. Mi devo preoccupare, preciso che il dottore che a fatto l’ecografia mi ha

rassicurata che non è nulla di preoccupante, volevo un suo parere grazie.



Buongiorno.

Il riscontro di cisti a livello cerebrale nella primissima infanzia non è cosa rara e, solitamente, non gravata da rischi. Nella maggior parte dei casi queste formazioni tendono a scomparire col tempo e non sono accompagnate da quadri clinici patologici. Per le cisti subependimali si prevedono controlli distribuiti in un arco di tempo che può essere variabile ma, solitamente, non supera l’anno di vita.

Per cui, concludendo, non ritengo ci sia ragione di preoccuparsi, pur considerando logica un’ulteriore valutazione nel corso del prossimo futuro.

Cordialmente.

