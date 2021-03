Bimbo di un anno che rifiuta la pappa: perché?

Una domanda di: Maria Teresa

Buongiorno. Ho un bimbo di 1 anno. Vorrei chiedere come mai da più di una settimana non mangia la sua pappa, la rifiuta? Grazie.





Leo Venturelli Leo Venturelli

gentile signora,

all’età del suo bambino e possibilità di rifiuto della pappa possono essere molteplici: spesso può essere una situazione transitoria, che dura qualche giorno, non forzi i bambino e attenda; a volte un po’ di mal di gola può bastare a rifiutare il pasto, se troppo caldo. Altre volte la pappa non viene più accettata perché il piccolo è stanco di quel gusto: allora conviene cambiare pastina oppure si sostituisce qualche verdura, o, ancora, si toglie il formaggio e si danno i legumi o un uovo. Insomma, è lecito fare dei tentativi e capire se il rifiuto è totale e cosa può cambiare la posizione del bambino. Con cordialità.



