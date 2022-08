Bimbo di un anno che tira i capelli agli altri

Una domanda di: Simona

Ho in bambino di 1 anno che tira i capelli agli altri fino al punto di strapparli.

Ma è una cosa normale? È una ricerca di attenzione?





Gentile signora,

tirare i capelli a qualcuno è conseguenza dell’istinto di afferrare per conoscere meglio o per appropriarsi di qualcosa per valutarne la consistenza, per giocarci, per assaggiarla, per tenerla qualche minuto co sé. E’ un comportamento che deve essere controllato assolutamente, in base a uno dei criteri ispiratori dei principi educativi: la libertà individuale finisce dove inizia quella altrui. Quando il bambino tira i capelli a qualcuno ci si deve accucciare per arrivare alla sua altezza per poi dirgli con tono affettuoso ma fermo: “No, non si fa”. Non bisogna stancarsi di ripetere il divieto, i bambini hanno bisogno di regole e che queste regole (semplici, chiare, inderogabili) vengano dette e ridette più volte: solo così è possibile farle acquisire e piano piano farle rispettare. Vista l’attrazione di questo bambino per i capelli, potreste regalargli una bambola di pezza con i capelli appunto (magari di lana). La bambola favorisce i giochi di ruolo (nei bimbi più grandicelli), può essere pettinata e accudita. Appartiene all’elenco dei giocattoli che aiutano a

crescere che insegnano quanto sia gratificante “prendersi cura di qualcuno”. Con cordialità.



