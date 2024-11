Bimbo di un mese che non si sazia mai: si deve cambiare tipo di latte?

Una domanda di: Antonia

Il bimbo ha 1 mese già ho cambiato vari tipi di latte però non lo sazia quale tipo gli posso dare…

Grazie mille.



Leo Venturelli Leo Venturelli

Gentile signora,

penso che il problema non sia il tipo di latte, sempre che non ci siano coliche o disturbi alimentari; il cambiare spesso latte non aiuta, si potrebbe ragionare sulla quantità del latte da dare, ma questa spesso è anche rapportata al peso attuale del piccolo (che lei non riferisce). Ne provi a parlare col suo pediatra o presso i servizi del consultorio familiare della sua zona: magari basterà aumentare la quantità di latte per risolvere tutto, ma da remoto senza avere alcuna informazione non posso certo essere io a consigliarglielo. Cordialmente.

