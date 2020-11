Bimbo magrolino e mamma preoccupata

Una domanda di: Aicha

Io sono un po preoccupata del peso di mio figlio. Lui ha 15 mesi è nato con 2,500 kg. Alla dimissione dall’ospedale era 2,350 kg.

Ora che ha 15 mesi pesa solo 8 kg per 75 cm.

È vivace, gioca, ride, gattona, sta in piedi con appoggio e cammina sempre

appoggiato a qualche mobile.

È sempre stato al 5° percentile. Ma mi domando se è normale questo peso alla sua età?

Mangia un po’ di tutto. Latte vaccino ne beve poco. Ma lo allatto ancora!





Cara mamma,

non si può escludere che sia l’impronta genetica responsabile del fatto che il suo bambino stenta a superare il quinto percentile. Questo accade quando papà o mamma hanno una costituzione magra. L’altra possibilità è data da un peso di partenza modesto: nascendo con un peso di 2500 grammi è probabile che occorra più tempo affinché si realizzi appieno la potenzialità di crescita. Poiché questo bimbo è vivace e allegro si è autorizzati a pensare che tutto vada bene anche se l’aumento di peso non raggiunge centili maggiori.

La cosa migliore è tenere la situazione sotto controllo, tenendo presente che quello che più conta è che la crescita non subisca arresti e non ci siano diminuzioni di peso. Dato che il bambino assume solo latte materno, inserirei, per esempio a merenda, lo yogurt alla frutta. Si può anche preparare in casa aggiungendo allo yogurt bianco un purè di frutta fresca. Con cordialità.

