Bimbo stanco della solita pappa: cosa proporgli?

Ho un bimbo di 8 mesi e mezzo. Vorrei sapere che tipi di verdure posso dare al bimbo? Per ora preparo il solito brodino con carote, patata e zucchina, a volte integro con spinaci, zucca, poi ci aggiungo farina di mais e tapioca, semolino, miglio, riso. Credo che il piccolo si sia stancato, cosa posso dargli?



rispetto al passato non ci sono più indicazioni rigide sui tempi di introduzione degli alimenti, tuttavia il suggerimento è di introdurre gli alimenti uno alla volta in modo da individuare eventuali reazioni avverse ma anche per permettere al bambino di abituarsi a un gusto nuovo alla volta. La base della prima pappa è il brodo vegetale che può essere preparato utilizzando sia verdure fresche che omogeneizzati/liofilizzati. Di solito si inizia con patate carote e zucchine e poi si varia stando attenti alle verdure a foglia verde, come spinaci, bietole ecc. per il maggior contenuto di nitrati. Una volta introdotta la prima pappa e quando questa viene assunta volentieri allora si possono iniziare a fare cambiamenti. Per quanto riguarda le verdure, anche in questo caso non ci sono più scalette rigide di introduzione ma le verdure possono essere cambiate progressivamente in base alla scelta materna, alle abitudini culturali e all’accettazione del bambino, per cui dalle iniziali patate, carote e zucchine si proporranno gradualmente anche erbette e lattuga, carciofo, finocchio, zucca, barbabietola rossa etc. Il consiglio è sempre quello di utilizzare verdura e frutta di stagione. Con cordialità.

