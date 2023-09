Biopsia del collo dell’utero: cosa troveranno?

Una domanda di: Giuseppa

Ho partorito 3 mesi fa e il pap test è risultato positivo per possibile hpv. Facendo la colposcopia il risultato è stato anomalo G1: epitelio bianco sottile piatto.

Il prossimo mese farò la biopsia. Cosa è possibile che si trovi? Possibile un tumore? Grazie.



Dottor Gaetano Perrini Dottor Gaetano Perrini

Buongiorno signora, la colposcopia è un esame di approfondimento successivo ad un pap test anomalo come lei ha potuto verificare personalmente. L’indicazione alla sua esecuzione nasce dal dover verificare dal punto di vista istologico la presenza di una anomalia sulla mucosa del collo dell’utero o della vagina e poter definire il successivo percorso di cura.

Nella maggior parte dei casi queste anomalie necessitano solo di un periodo di osservazione con pap test, colposcopia ed eventuali nuovi prelievi bioptici e nulla di più. In alcuni rari casi è necessario procedere all’asportazione della zona in cui si è sviluppata l’alterazione. Comprenderà però che solo di fronte all’esame istologico che lei ha fatto si può ragionare con maggiore concretezza rispetto alla sua problematica, altrimenti davvero si può solo tirare a indovinare. Contatti quindi il suo specialista di fiducia per definire il più adeguato percorso di diagnosi e cura, quando ovviamente avrà ritirato l’esame istologico che sicuramente conterrà delle precise indicazioni in base alla diagnosi. Cordialmente.



Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

Se non trovi la risposta al tuo quesito, fai la tua domanda ai nostri specialisti. Ti risponderemo prima possibile. Fai una domanda all’esperto