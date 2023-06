Biperidene: è pericoloso per il feto?

Una domanda di: Eleonora

Durante la gravidanza ho assunto una volta una pastiglia di Akineton, prescritta dallo psichiatra per dei problemi che mi dava un farmaco

(Maintena) l’ho preso solo una volta alla terza/quarta settimana, quando non sapevo fossi gravida, e l’ultimo farmaco che ho assunto è stato appunto

Maintena (aripiprazolo) per disturbo umore, il farmaco l’ho assunto a basso dosaggio sin da prima per poi scalare per poi toglierlo definitivamente alla

(circa) nona/decima settimana. Ora sono di 14 settimane e le ecografie che ho fatto andavano bene: mi

potrebbe dire i rischi per il bambino, visto che un po’ di preoccupazione

la ho normalmente.

Grazie.





Antonio Clavenna Antonio Clavenna Gentile Eleonora,

gli studi disponibili sull’uso di aripiprazolo in gravidanza non hanno documentato un aumento del rischio di malformazioni.

I dati sull’uso del biperidene (Akineton) in gravidanza sono limitati e non consentono una valutazione della sua sicurezza d’impiego. Considerando l’assunzione occasionale (una sola compressa) in un periodo iniziale della gravidanza è improbabile che possa avere aumentato il rischio di malformazioni. Cordiali saluti.

Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate. Se non trovi la risposta al tuo quesito, fai la tua domanda ai nostri specialisti. Ti risponderemo prima possibile. Fai una domanda all’esperto