Biscotti sì o no a 14 mesi?

Una domanda di: Natalia

Ho una bimba di quasi 14 mesi che pesa 10.350 chilogrammi. Vorrei sapere quanti biscotti (Plasmon) le posso dare al giorno e in quale momento.

Io gliene do uno al mattino con il latte artificiale (ho smesso di allattare la piccina quando aveva 10 mesi) e 2 a merenda con la frutta. E’ sufficiente oppure è poco?

Vorrei sapere inoltre quando posso cominciare a darle il latte di mucca: quantità? Latte intero?

Grazie.

Buona giornata.





Leo Venturelli Leo Venturelli

Cara mamma,

va bene per i biscotti proposti a merenda e a colazione. In alternativa, possono tranquillamente essere sostituiti con un cucchiaino di crema multicereali, magari mescolato a uno yogurt. Il latte di mucca può essere utilizzato dall’anno di vita in avanti a patto che la quantità non superi i 500 ml al giorno, allo scopo di evitare eccessi proteici complessivi. E’ ormai dimostrato infatti che offrire trppe roteine ai bambini aumenta il rischio di sovrappeso. Con cordialità.



Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

Se non trovi la risposta al tuo quesito, fai la tua domanda ai nostri specialisti. Ti risponderemo prima possibile. Fai una domanda all’esperto