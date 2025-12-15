Biscottino: si può dare a una bimba di due mesi e mezzo?

Una domanda di: Serena

Ho una bimba di 2 mesi e mezzo che la notte non chiude occhio perché ha sempre fame al momento mangia 200/210 a poppata ogni 3 ore a volte 2 ore e mezza. Premetto che pesa 6.300 ed e lunga 63 cm ed è nata 4020 grammi e lunga 54 cm.

E possibile introdurre già un po' di biscottino granulare? O qualcosa d'altro che la sazi un pochino? Grazie mille.



