Biscottino: si può dare a una bimba di due mesi e mezzo?

Una domanda di: Serena
Ho una bimba di 2 mesi e mezzo che la notte non chiude occhio perché ha sempre fame al momento mangia 200/210 a poppata ogni 3 ore a volte 2 ore e mezza. Premetto che pesa 6.300 ed e lunga 63 cm ed è nata 4020 grammi e lunga 54 cm.
E possibile introdurre già un po' di biscottino granulare? O qualcosa d'altro che la sazi un pochino? Grazie mille.
Leo Venturelli
Cara mamma Serena,
per i piccoli di 2 mesi e mezzo il biscottino non è indicato. Qualche strategia di contenimento rispetto alla richiesta di cibo potrebbe essere quella di dare dell'acqua in biberon per tirare fino al pasto ufficiale. Oppure usare latti più sazianti o aggiungere mais e tapioca al biberon, ma poi bisognerebbe diminuire la quantità di latte in polvere... Meglio non affidarsi al fai-da-te, ma consultarsi col pediatra curante per mettere a punto un "piano" davvero efficace, oltre che adeguato all'età della sua bambina. Con cordialità.
Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.
Se non trovi la risposta al tuo quesito, fai la tua domanda ai nostri specialisti. Ti risponderemo prima possibile. Fai una domanda all’esperto