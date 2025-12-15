Biscottino: si può dare a una bimba di due mesi e mezzo?

Dottor Leo Venturelli A cura di Leo Venturelli - Dottore specialista in Pediatria Pubblicato il 15/12/2025 Aggiornato il 16/12/2025

Il biscottino, anche se nella forma granulare, non è indicato per i lattanti molto piccoli.

Una domanda di: Serena
Ho una bimba di 2 mesi e mezzo che la notte non chiude occhio perché ha sempre fame al momento mangia 200/210 a poppata ogni 3 ore a volte 2 ore e mezza. Premetto che pesa 6.300 ed e lunga 63 cm ed è nata 4020 grammi e lunga 54 cm.
E possibile introdurre già un po' di biscottino granulare? O qualcosa d'altro che la sazi un pochino? Grazie mille.

Leo Venturelli
Leo Venturelli

Cara mamma Serena,
per i piccoli di 2 mesi e mezzo il biscottino non è indicato. Qualche strategia di contenimento rispetto alla richiesta di cibo potrebbe essere quella di dare dell'acqua in biberon per tirare fino al pasto ufficiale. Oppure usare latti più sazianti o aggiungere mais e tapioca al biberon, ma poi bisognerebbe diminuire la quantità di latte in polvere... Meglio non affidarsi al fai-da-te, ma consultarsi col pediatra curante per mettere a punto un "piano" davvero efficace, oltre che adeguato all'età della sua bambina. Con cordialità.

Perdita capelli neonato

Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

Se non trovi la risposta al tuo quesito, fai la tua domanda ai nostri specialisti. Ti risponderemo prima possibile. Fai una domanda all’esperto

Le domande della settimana

Camera gestazionale più piccola dell’atteso: proseguirà la gravidanza?

15/12/2025 Gli Specialisti Rispondono di Professor Augusto Enrico Semprini

Bisogna sempre attendere l'8^settimana prima di pronunciarsi rispetto al destino di una gravidanza e anche qui con un margine di errore dell1% sull'esito favorevole dello sviluppo embrio-fetale. L'aspetto importante è che questo processo di selezione sia rispettato e compreso dalla donna.   »

Gravidanza e poca tolleranza nei confronti dell’integrazione di magnesio

15/12/2025 Gli Specialisti Rispondono di Dottoressa Elisa Valmori

La scarsa tolleranza al magnesio potrebbe essere dovuta al fatto che non è ciò di cui si è carenti perché l'organismo, se ha bisogno di qualcosa, di solito ne fa tesoro.  »

Tampone vaginale: può essere pericoloso in gravidanza?

15/12/2025 Gli Specialisti Rispondono di Dottoressa Elisa Valmori

Nel caso in cui ci sia il sospetto di una vaginite, anche inn gravidanza è opportuno effettuare il tampone vaginale che da un lato non espone a rischi dall'altro permette di individuare l'origine dei sintomi.   »

Come togliere la poppata notturna a un bimbo di un anno?

12/12/2025 Gli Specialisti Rispondono di Dottor Leo Venturelli

Per indurre il bambino a rinunciare a bere il latte durante la notte può essere una buona strategia sostituirlo gradualmente con l'acqua.  »

Fai la tua domanda agli specialisti
 