Bisoprololo inghiottito accidentalmente

Una domanda di: Lucia

Sono a 26 settimane + 3 giorni e questa notte ho avuto una forte crisi di allergia. Mi sono alzata per prendere un antistaminico e dopo assunto mi sono accorta di aver sbagliato farmaco è di aver assunto per errore bisoprololo 2,5 farmaco da me mai assunto: può succedere qualcosa al mio bambino? Sono in panico.



Antonio Clavenna Antonio Clavenna Gentile Lucia, l'assunzione occasionale di bisoprololo in gravidanza non è associata a un aumento dei rischi per lo sviluppo del feto. I farmaci beta-bloccanti, classe a cui appartiene il bisoprololo, possono aumentare il rischio di ritardo nella crescita intrauterina, ma solo se assunti in modo cronico (non è il suo caso). Con cordialità.