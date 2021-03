Bitest: come interpetare il risultato?

Una domanda di: Roberta

Ho effettuato le analisi per il bitest e sono arrivate le risposte:

Rischio per età 1:537

Rischio combinato Trisoma 21 1:821

Rischio biochimico Trisoma 1:119.

Ho 33 anni fatti ad ottobre.

Nella cartella però ho notato che sono stati messi 2 kg in più rispetto a

quello che è il mio peso.

Vorrei sapere se devo allarmarmi per questi valori e capire se il peso

giusto possa influire e se sì in che modo?

Grazie mille.



Cristiana De Petris Cristiana De Petris Gentile signora,

il bitest ha rilevato un rischio biochimico alto per la trisomia 21 che diventa rischio intermedio con il test combinato. L’incremento di peso di 2 chili che le è stato attribuito non va a inficiare il risultato del test, quindi è un dato non rilevante.

Le consiglio senz'altro di effettuare un colloquio con il suo ginecologo (come del resto ha di sicuro già pensato di fare) per valutare l'opportunità di eseguire eventuali approfondimenti della situazione. Con cordialità.