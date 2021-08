Bitest poco favorevole: il feto potrebbe comunque essere sano?

Una domanda di: Giorgia

Ho 35 anni ed è la mia prima gravidanza dopo anni di

tentativi . L’esito del bitest che ho fatto è stato classificato ad alto

rischio per tutte e tre le trisomie indagate (21/18/13)

Trisomia 18 :1 in 6

Trisomia 21 :1 in 27

Trisomia 13: 1 in 21

Translucenza nucale: 3,30 mm

Frequenza cardiaca fetale: 162 bpm

Biometria fetale compatibile con l’epoca gestazionale

Al di là del fatto che questo esito pare essere davvero infausto, (ho il

terrore sia della villocentesi che dell’amniocentesi) secondo lei ho

una minima possibilità di avere un bambino sano? Oppure meglio farmi una

ragione del fatto che il feto sia malato e con un’elevata probabilità di

essere affetto da trisomia 18?

Grazie.



Cristiana De Petris Cristiana De Petris Gentile signora,

purtroppo il bitest ha dato rischio alto post le trisomie ed anche la traslucenza nucale non è favorevole però io le consiglierei comunque l’esame sul DNA fetale prima di eseguire una villocentesi o una amniocentesi, visto quello che pensa su entrambe le indagini. Se poi anche questo ulteriore esame dovesse indicare un alto rischio le verrà prospettata l’opportunità di proseguire con gli altri accertamenti. Con cordialità. Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate. Se non trovi la risposta al tuo quesito, fai la tua domanda ai nostri specialisti. Ti risponderemo prima possibile. Fai una domanda all’esperto