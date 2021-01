Blister iniziato in ritardo: la pillola funziona ugualmente?

Una domanda di: Sonia

Salve.

A dicembre avrei dovuto prendere la pillola il giorno 24 (il ciclo mi è durato dal 15 al 20) però a cause di problemi con la farmacia ho iniziato il blister il giorno 29.

Da quel giorno non salto un giorno e la prendo precisa al mio solito orario.

Ieri (10/01) ho avuto un rapporto non protetto. La pillola funziona nonostante l’inizio posticipato? Sono coperta?



Elisabetta Canitano Elisabetta Canitano Qualunque errore si commetta, o assunzione di farmaci, o mancato assorbimento, il normale effetto contraccettivo si ripristina dopo sette giorni, nove per le pillole ultra leggere. Può stare tranquilla.

Cordiali saluti.

